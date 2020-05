Ministrite rahaline seis: kel on suurimad laenud, kes on sissetulekus 20 000 kaotanud, kes 30 000 eurot võitnud ja kes investeerib julgelt börsil?

Tänahommikuse seisuga oli viimase aasta majanduslike huvide deklaratsiooni ära esitanud 15 ministrist kümme. Selle aasta majanduslike huvide deklaratsioone ei olnud tänahommikuse seisuga veel esitanud Jüri Luik (Isamaa), maaeluminister Arvo Aller (EKRE), majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond), rahandusminister Martin Helme (EKRE) ja rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa). Neil on aega seda teha nädala lõpuni ehk 31. maini.

Mitmel ministril on AS-i Tallinna Sadama aktsiaid, mitu aga on AS-i Tallinna Vesi investeerinud? Kes on viimase aastaga suutnud likvideerida enam kui 100 000 euro suuruse eluasemelaenu? Milliste ministrite laenukoorem on kõige kõrgem? Kel pole aga üldse laenusid? Kellele kuulub mootorratas ja kellel on kolm lõbusõidupaati? Kes on oma sissetulekutest aastaga 20 000-30 000 eurot lisaks saanud, kes aga 10 000-20 000 eurot kaotanud? Ärileht tegi põhjaliku ülevaate esitatud deklaratsioonidest.