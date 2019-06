Mis ettevõte on nädalavahetusel paljusid Eesti puhkajaid välja vihastanud SmartLynx?

Lennufirma juhtkond vahetus 2012. aastal, kui uus juhtkond vanad juhid välja ostis. Kuigi lennufirma on jätkuvalt seotud endise emafirma Loftleidiriga, on ettevõte sellest ajast eraldiseisev äriüksus. Samal aastal otsustas SmartLynx laiendada oma tegevuse Eestisse, luues tütarfirma

SmartLynx Airlines Estonia OÜ.

Sellele lisandus 2012. aasta lõpus ka Smartlynx Airlines Crewing OÜ, mille põhitegevusvaldkonnaks on inimressursiga varustamine. SmartLynx alustas Eestist lendamist 2013. aasta alguses oma emaettevõttelt liisitud A320-ga. Samas on ettevõte Eesti turul tegutsenud juba 2009. aastast.

2016. aastal ostis ettevõtte ära Hollandis tegutsev investeerimisfond. SmaryLynx plaanib iga-aastaselt oma lennukiparki suurendada ühe-kahe lennuki võrra ja laiendada oma geograafilist tegevusala. Ettevõtte lennuparki kuulub tänase seisuga 20 lennukit, neist 12 on emaettevõtte käes, seitse on Eesti lennufirma kasutuses ning üks on Malta tütarfirma kasutuses.

Kuigi Smartlynx Airlines Crewing OÜ majandustulemused on võrdlemisi tagasihoidlikud – selle käive on viimase kolme aasta jooksul jäänud 1-1,1 miljoni euro kanti ja kasum piirdunud valdavalt 40-50 000 euroga –, siis Smartlynx Airlines Estonia OÜ käive on viimase kolme aasta jooksul teinud plahvatuslikku hüppe.

Kolme aastaga käive neljakordistunud

Kui veel 2016. aastal oli Läti lennufirma siinse tütarettevõtte müügitulu veel umbes 22,9 miljonit eurot, siis 2017. aastaks see praktiliselt kolmekordistus – ulatudes üle 63 miljoni euro – ja eelmise aasta lõpuks küündis juba 88,5 miljoni euroni. Ka kasum on koos sellega kenasti kasvanud. Kui 2016. aastal piirdus see üle 74 000 euroga, 2017. aastal kasvas 260 000 euroni, siis möödunud aasta lõpuks oli see juba 1,08 miljonit eurot.

Kui SmartLynx Airlines Crewing OÜ andis 31. märtsi 2019 seisuga tööd 44 inimesele, siis SmartLynx Airlines Estonia OÜ on viimased kolm aastat piirdunud 8 töötajaga.

2018. aasta majandusaruande kohaselt on enamus aastast ka üks lennuk koos meeskonnaga Tallinna lennujaamas, ülejäänud renditi ja asusid peamiselt Belgias, Suurbritannias, Saksamaal, Suurbritannias ja Vietnamis. Peamised sihtkohad aasta jooksul olid Bulgaaria, Egiptus, Kreeka, Itaalia, Portugal, Hispaania ja Türgi.

SmartLynxi peamine tegevusala Eestis on reisijate rahvusvaheliste tšarterlendude opereerimine ja lennukite rentimine koos meeskonnaga teistele lennufirmadele. Ettevõte on korduvalt Eesti meedias silma paistnud sellega, et puhkajad on jäänud kas puhkusereiside sihtkohta lõksu või on plaanitud lend Tallinnast väljunud olulise viibimisega.

Ka Eesti ajakirjandusel on lennufirmalt endalt tihti keeruline operatiivselt kommentaare saada. Tavaliselt on need väga üldsõnalised ega ava lendude hilinemiste või ärajäämiste tagamaid.