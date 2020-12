Mis hakkab uuel aastal tööturul toimuma? Kümme ennustust 2021. aastaks

Olukorrast võidavad need, kes ei jää lootma töötukassa pikaajalistele meetmetele, vaid alustavad karjääripööret kohe. Riigi roll on seejuures suur - selle asemel, et külvata lennukilt raha, võiks suure osa sellest suunata koolitustesse, muuhulgas erialasele õppele, keeleoskuste arendamisele, digipädevuse parandamisele ning karjäärinõustamisele.

7. Personalitöötajate tähelepanu koondub vaimsele tervisele

Kui veel hiljuti oli personalitöö raskuskese värbamisel, siis 2021. aastal liigub fookus töötajate vaimsele tervisele. Osadele ei sobi kodukontor, teised seevastu ei taha kodust enam tööle naasta, lisaks nõrgestab distantstöö meeskonna ühtekuuluvustunnet.

Personalitöötajatel on seega täita ka psühholoogi ja nõustaja roll. Lisaks tuleb kasuks virtuaaltiimide juhtimise oskus, sest ka tulevikus toimub kohtumisi üle videosilla, inimesed ei sõida enam koosolekutele teistesse linnadesse ja riikidesse.

8. Eripärad ruulivad

Kui veel hiljuti hinnati tööturul „keskmist inimest“, siis üha enam väärtustatakse kandidaatide eripärasid. 2021. aastal ei tohiks keegi jääda tööta pelgalt seetõttu, et tal on tätoveering või lillad juuksed, ammugi seetõttu, et inimesel on pensionieani kaks aastat või on tal kerge kõnepuue. Eelarvamustega tippjuhid on pensionile jäämas, erinevusi osatakse väärtustada, kuid loomulikult ei tohi need konkreetse töö tegemist ja tulemuste saavutamist takistada.

9. Inimesi tabab kolimiskihk

Mobiilsus on selle sajandi üks võtmesõnu. Tänu kodukontorile pole enam tähtsust, et kodu ja töökoht paikneksid lähestikku. Osad inimesed kolivad linnast maale, paljud tulevad välismaalt kodumaale tagasi. Samas võib eeldada, et koroonaviiruse allutamise järel kibelevad noored välismaale õppima ja tööle, et hiljem targema ja ettevõtlikumana naasta.