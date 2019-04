Mis juhtuks, kui teise pensionisamba fondid peaks müüma kohalikud aktsiad?

Et see saaks juhtuda, peaksid pensionifondid varasid müüma. Mingisugust oluliselt soodasamaid ostutasemeid müügisurve vormis pole oodata, kuna raha on vaja jupiti ning 4,2 miljardi eurosest teise samba fondide koondmahust on Tallinna börsil olevates aktsiates jooksvate hindade alusel kõigest 63 miljonit eurot.

Suurim osakaal on pensionifondidel Arco Vara aktsiates (14,3 protsenti aktsiate arvust). Järgnevad 8,3 protsendiga Ekspress Grupp ja ligi kuue protsendiga Tallinna Sadam.

Rahalises vääringus on kohustuslikel pensionifondidel raha Tallinna Sadama aktsiates 33,9 miljonit eurot, järgnevad 12,4 miljoni euroga Tallink ja 11,5 miljoni euroga Tallinna Kaubamaja aktsia.

Ülivähe on raha ehitusettevõtetes. Merko Ehituses on pensionifondidel 70 000 eurot Nordeconi 40 000 euro vastu.

Sentigi pensionifondide raha pole Baltika, Eften kinnisvarafond IIIs, LHVs, PRFoodsis, Pro Kapitalis, Skano Grupis ja Trigon PDs.