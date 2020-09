Mis juhtus palkadega teises kvartalis? Milistel aladel töötasu tõusis ja kus langes

Statistikaameti andmetel oli kõikide ametite keskmine mediaanpalk ehk tasu, millest kõrgema ning madalama palga saajaid on võrdselt, oli teises kvartalis 1170 eurot.

Võrreldes esimese kvartaliga on palgad suurenenud arstidel ja õdedel.

Perearstide mediaanpalk oli teises kvartalis 2531 eurot, sisehaiguste arstidel ja erakorralise meditsiini arstidel ning teistel eriarstidel 3181 eurot.

„Me ei tea nende tegelikult töötatud tunde ja ei tea seetõttu täpselt, millest see tulenes. Võimalik, et tegu on koroonakriisi ajal tehtud ületundidega. Erandiks on aga hambaarstid ja apteekrid. Hambaarstide mediaanpalk vähenes teises kvartalis viiendiku võrra. Samuti langes mediaanpalk proviisoritel ja farmatseutidel,“ selgitab statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.

Hambaarstide mediaanpalk oli 1714 eurot ja hambaraviõdedel 1098 eurot.

Palgalangus müüjatel ja toitlustajatel

Esimese kvartaliga võrreldes on suuremaid palkasid näha koolide ja ülikoolide õppetööga seotud töötajatel. See aga ei tähenda, et õpetajate palku oleks tõstetud. Õpetajad jäid enamasti kvartali lõpus puhkusele ja paljud õppeasutused maksid puhkusetasu välja korraga, mis kajastub teise kvartali andmetes. Sama kehtib mõningal määral ka teiste ametite kohta.

Suuremat või väiksemat palgalangust võib täheldada peaaegu kõigis müügiga seotud ametites, alustades müügi- ja turundusjuhtidega ja lõpetades müüjate ning kassiiridega. Selles sektoris on lisaks palgale vähenenud ka töötajate arv, nii juhtide kui ka tavatöötajate hulgas. Palgad ja töötajate arv on langenud ka majutuse ja toitlustuse valdkonna ametites.

Andmetes kajastub palgatoetus

Ametipalgarakendusse lisandunud teise kvartali palgaandmetesse on arvestatud ka töötasu hüvitis, mida riik maksis ettevõtetele toetusena töötajatele palkade maksmiseks.

Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul oli palgaandmeid analüüsides hüvitist päris keeruline arvestada, kuna see ei pruugi kajastuda töötamisega samal kuul. Seetõttu võivad rakenduses olevate ametite palgasummad olla mõnel kuul üle-, teisel aga alahinnatud.