Mis kriis? Maailma rikkaima inimese vara kasvas päevaga 6 miljardi euro võrra

Bezose vara kasvas tänu Amazoni aktsia hinnatõusule. Eile kerkis Amazoni aktsia hind 5,3% ning Amazoni aktsia hind kerkis rekordilise 2238 dollarini.

Bezosele kuulub 11,2% Amazoni aktsiapakist ning hinnatõus kergitas tema vara väärtust järsult ehk 6,5 miljardi dollari võrra kokku 138 miljardi dollarini.

Lahutusega ettevõttest osa endale saanud Bezose endise abikaasa MacKenzie vara väärtus kasvas 2,2 miljardi dollari võrra 44,8 miljardi dollarini.

Amazoni aktsia hind on vaatamata kriisile aasta algusest kerkinud 20%, sest nõudlus veebikaubanduse järele on järsult kerkinud.

Nagu kirjutab Bloomberg ostavad ameeriklased veebis ka tualettpaberit ning esmatarbekaupu. Nõudluse kasvuga toimetulekuks teatas Amazon 100 000 uue töötaja palkamiseks. Samas on ettevõtte töötajad olnud rahulolematud ning kurtnud, et neil ei ole isikukaitsevahendeid ning neil ei ole võimalik tööl kolleegidega distantsi hoida.

Töötajate töötingimuste ning kohtlemisega ei ole ettevõttes eriti head lood. Märtsis tekitas hämmastust teade, et Amazon on asunud koguma annetusi, et tagada oma lepingulistele töötajatele palk ka haiguspäevade ajal.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!