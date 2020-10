Mis kriis? Uusarendusi müüakse mulluse tempoga

Seda on rohkem, kui eelmise aasta keskmine ning võrreldav veebruarikuise tulemusega, mil viirus alles Aasias ja Lõuna-Euroopas tiirutas.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et kevad oli kinnisvaraarendajatele tõeline õudusunenägu. „Aprillis müüdi kõikide projektide peale kõigest mõnikümmend uut korterit, nüüdseks on tehingute arv täiel määral taastunud ja ka uusi projekte tuleb turule juurde,“ rääkis ta.

Soomani sõnul käib terve kinnisvaraturg praegu väga õhukesel jääl, kuna siiani on selgusetu, kui suured on ülemaailmsest koroonakriisist tingitud majanduslikud kahjud ja kui tugevalt need erinevaid turge tulevikus mõjutavad

Pindi Kinnisvara poolt koostatud igakuise Tallinna ja Harjumaa uusarenduste monitooringu kohaselt on hetkel müügis 2193 uut korterit kokku 117 erinevas arendusprojektis. Keskmine korterite müügihind on 2730 €/m².