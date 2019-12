Mis on avatud pangandus? See muudab turgu, sest pangakliendi andmetele saavad ligi ka teised ettevõtted

Paralleeli võib tõmmata elektrituru avamisega - kui varem oli võimalik elektrit osta vaid ühelt müüjalt, siis juba aastaid on kliendi elektritarbimise andmed kliendinõusoleku alusel kõigile teenusepakkujatele kättesaadavad ja sellele infole tuginedes saavad ka teised elektrimüüjad kliendile pakkumisi teha. Teiseks näiteks võib pidada mobiilituru numbriliikuvust, mis võimaldab sama numbrit kasutades vahetada mobiilioperaatorit - number on kliendi oma ja ta saab selle kaasa võtta. Suurenenud mugavus tagab tugevama konkurentsi, mis muudab hinnad ja tingimused klientide jaoks läbipaistvamaks ning soodsamaks.

Ühendkuningriigis on pangandusturg avatud juba pea kaks aastat kõigile turuosalistele samadel tingimustel. Kui esialgu oodati suurt muutust, siis eelmise aasta lõpus läbi viidud uuring näitas, et 72% Suurbritannia täiskasvanutest ei ole avatud pangandusest veel midagi kuulnud. Vaid veidi üle 5% küsitletutest teadsid, mida avatud panganduse kontseptsioon tegelikult tähendab. Sama trendi võib ennustada ka Eestis - enamik inimesi ei mõtle igapäevaselt avatud elektrituru või pangandusturu peale, mistõttu sõltub avatud panganduse edu eelkõige sellest, kui nutikaid ja klientide jaoks väärtuslikke lahendusi suudavad finantsasutused pakkuda. Uute lahenduste info kliendini viimine ja tehniline juurutamine võtab kindlasti aega.

Hiinas vohab avatud pangandus

Hiinas läheneti asjale teisiti ehk turgu ei reguleeritud nii selgelt ja avatud pangandus teeb seal edukäiku. Pangandussektoril on lastud areneda läbi eksperimenteerimise ja kasutusjuhtude lahendamise. Hiina eduloo eelduseks on ka see, et hiinlased on väga aktiivsed mobiilsete teenuste tarbijad - 78% nutitelefonide kasutajatest kasutab mobiilipanganduse äppe ning seda on rohkem, kui kusagil mujal maailmas. Üle kahe kolmandiku digitaalselt aktiivsetest Hiina inimestest kasutab enam kui kaht avatud panganduse teenusepakkujat. Igapäevaste pangateenuste turul tegutsevad lisaks pankadele sotsiaalmeedia võrgustikud ja e-kaubanduse teenusepakkujad ja avatud pangandus toimib hästi, sest kliendid saavad laiast teenuste valikust endale sobivamad välja valida.

Üleeuroopalise ühtse avatud panganduse standardi tekkimine on kiiduväärt, sest mõnes piirkonnas leevendab see probleeme, aga mitte kõikjal. Eestis laialt levinud pangalink pole kõikjal Euroopas sama levinud lahendus. Paljudes Euroopa riikides tehakse enamik e-oste pangakaarti kasutades, mis on kaupmehe jaoks oluliselt kallim. Eesti pangandus on digitaalselt hästi arenenud ja meil on riiklikud autentimisvahendid. Sellest tulenevalt on siin keeruline uutel teenusepakkujatel näiteks maksevahenduse turule tulla, pakkudes lihtsaid teenuseid, näiteks konto konsolideerimist või maksete tegemise võimalust uues äpis. Eesti kliendil on kolmandale osapoolele nõusoleku andmisest lihtsam avada ise mobiiliekraanil korraga mitu rakendust ja kontojääki vaadata.