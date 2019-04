Mis on investeerimiskonto, kuhu saab tulevikus teise samba raha kanda?

Jah, aga pärast seda, kui võtad selle konto investeerimiskontona kasutusele, ei ole mõistlik jätkata selle vahendusel enam muude igapäevaste tehingute tegemist (nt toidu ostmine poes, palga laekumine jne). Kõik tehingud, millega ei soetata finantsvara, tuleb deklareerida kui väljamaksed ja deklareerida järgmisel aastal tuludeklaratsioonis. Seega oleks otstarbekas avada väärtpaberitehingute tegemiseks investeerimiskontona pangas eraldi arvelduskonto.

Kas investeerimiskonto kaudu investeerimine on kohustuslik?

Ei ole. Endiselt võib kasutada ka senist süsteemi. Selle järgi tuleb finantsvara (nt väärtpaberite) müügist saadud tulult maksta tehingule järgneval aastal tulumaksu, ükskõik, kas saadud tulu reinvesteeriti või võeti tarbimisse. Investeerimiskonto mõte on just tulumaksukohustuse edasilükkamine, kui investor soovib teenitud tulu reinvesteerida.

Millistel juhtudel võiks eraisikust investor investeerimiseks kasutada investeerimiskontot?

Investeerimiskonto kaudu võib investeerida finantsvarasse, milleks on:

avalikult pakutavad, reguleeritud väärtpaberiturul või alternatiivturul kaubeldavad väärtpaberid

investeerimisfondi aktsiad või osakud

investeerimishoiused

investeerimisriskiga elukindlustuslepingud (kui leping on sõlmitud pärast 1. augusti 2010)

tuletisinstrumendid

lühiajalised võlaväärtpaberid

Kõigi finantstulude maksustamist ei võimalda investeerimiskonto edasi lükata: tegemist peab olema avalikult kaubeldavate väärtpaberitega või tegevusluba omavate finantsasutuste pakutavate investeerimistoodetega. Tegemist peab olema Euroopa Majanduspiirkonna või OECD liikmesriikide väärtpaberite ja finantsasutustega.

Finantsvara hulka, mida investeerimiskonto vahendusel investeerida, ei kuulu II ja III samba pensionifondi osakud ega kogumispensioni kindlustuslepingud.

Kas investeerimiskonto ja väärtpaberikonto on üks ja sama asi?

Ei ole. Investeerimiskonto on tavaline pangakonto, millel kaudu eraisikust investor ostab ja müüb väärtpabereid. See tähendab, et investeerimiskontol on investori raha, kuid mitte soetatud väärtpaberid. Need asuvad investori väärtpaberikontol.

Millal tuleb investeerimiskontot kasutades väärtpaberitehingutelt saadud tulult tulumaksu maksta?

Tulumaksu ei pea teenitud tulult tasuma seni, kuni investor seda raha kasutusele ei võta, vaid investeerib seda edasi. Kui investor võtab teenitud kasumi tarbimiseks välja, tuleb tulumaksu maksta. Teisisõnu: tulumaksukohustus tekib siis, kui inimene võtab investeerimiskontolt rohkem raha välja, kui on sinna sisse pannud.

Investeerimiskonto sissemakse on igasugune investeerimiskontole kantud raha. Ka enne investeerimiskontona kasutusele võtmist sellel kontol oleva raha jääk on sissemakse, samuti on sissemakse finantsvaralt saadud tulu, millelt on tulumaks kinni peetud (näiteks dividendid, millelt on välismaal tulumaks kinni peetud või mille tulumaksu on Eesti ettevõte tasunud). Investeerimiskonto väljamakse on igasugune investeerimiskontolt tehtud kanne, millega ei soetata finantsvara.

Kuidas tuludeklaratsioonis investeerimiskontot ja sel tehtud tehinguid kajastatakse?

Pangakonto investeerimiskontona kasutusele võtmisest tuleb teada anda füüsilise isiku tuludeklaratsiooni täites. Selleks märgi deklaratsiooni vastavasse tabelisse, et teatud pangakontot kasutad investeerimiskontona. Tuludeklaratsiooni täites tuleb sul kirja panna investeerimiskontol möödunud maksustamisaastal tehtud sissemaksed ja/või väljamaksed.

Kui sissemaksed ja/või väljamaksed on tehtud mõnes muus valuutas kui euro, tuleb sisse- ja väljamaksed deklaratsioonil eurodesse ümber arvestada, tehes seda investeerimiskonto krediteerimise või debiteerimise päeval kehtinud kursiga.

Kas II ja III sambasse on mõistlik investeerida investeerimiskonto kaudu?

II ja III samba pensionifondi osakud ega kogumispensioni kindlustuslepingud ei kuulu tulumaksuseaduse mõistes finantsvara hulka, neile kohalduvad teistsugused maksustamisreeglid ning seetõttu ei tasuks II ja III sambasse investeerimiskonto vahendusel investeerida. See ei ole küll keelatud, kuid investeerimiskontolt II või III sambasse raha kandes käsitletakse seda investeerimiskonto väljamaksena.

Kuidas kanda investeerimiskontole enne 2011. aastat soetatud väärtpabereid?