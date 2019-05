Mis on miljardär Buffetti investeerimisedu saladus?

Investeerimisguru on teada-tuntud kui odavate aktsiate fänn. See ei tähenda, et ta ostaks penniaktsiaid, vaid suhtarvudelt odavate ettevõtete aktsiaid. Kuid tema selline lähenemine ei toonud edu.

Mis pani teda investeerimisstrateegiat muutma? Vahest tuleks esile tõsta rohkem Buffetti pikaajalist äriparnerit.

MarketWatchi kolumnist Vitaly Katsenelson kirjutas ühe loo, kus nimetas Charlie Mungerit kõigest Buffetti käsilaseks, kuid ta on midagi palju enamat.

Mungeri 90-aastaseks saades tõmbas Buffett sünnipäevapeol välja ühe vana ja kolletunud paberilehe. Sellele oli Munger kirjutanud, et Buffett peab muutuma, kuna odavad ärid ei too leiba lauale. Parem on osta häid ärisid, isegi, kui need ei ole imeodavad.

See näitab, et investeerimisduo teine liige mitte ainult ei rääkinud vajadusest muuta tegevust, vaid suutis sundida Buffettit teisiti tegutsema.

"Ilma Mungerita poleks sellist Berkshire Hathaway'd nagu me seda tunneme,“ kirjutas inglise keelse raaamatu „Palverännak Warren Buffetti Omahasse“ autor Jeff Matthews.

Lihtsalt ühe faktori nagu odavuse alusel aktsiate ostmine on vaid ühedimensionaalne investeerimine, mis igoneerib palju tähtsamat. kirjutas MarketWatch.

„Kui tahad mõista Buffettit, õpi tundma Mungerit,“ soovitas MarketWatch. „Munger muutis Buffetti kolmedimensionaalseks investoriks, lisades ettevõtte kvaliteedi ja kasvu tema investeerimisloogikasse.“

Munger märkis, et ühedimensionaalne strateegia pole skaleeritav, kuna elu ajal tuleb ette liiga vähe suurepäraseid ostuvõimalusi portfelli kokkupanekuks.