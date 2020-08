Mis on OECD, mille juhi kohale võib pürgida president Kaljulaid?

Ka Eesti kuulub sellesse elitaarsesse klubisse, mille eemärgiks on luua paremat poliitikat parema elu jaoks. Tegemist on majandusanalüüsi keskusega. Organisatsioon viib kokku valitsusi, parlamente, ärisid, ametiühinguid, tsiviilühiskonna esindajaid ja akadeemiliste ringkondade esindajaid vahetamaks ideid ja jagamaks kogemusi. Lisaks käib töö enam kui 300 teemakomitees, ekspert- ja töögruppides. Aastas ilmub enam kui 500 põhiraportit ja riigiülevaateid. OECD on väärtuslik statistilise info allikas.

Lisaks Eestile kuuluvad organisatsiooni Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Tšiili, Kolumbia, Tšehhi, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Iisreal, Itaalia, Jaapan, Korea, Läti, Leedu, Luksemburg, Mehhiko, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Ühendkuningriik ja USA.

Eesti OECD liikmeks saamise protsess algas juba 2007. mais, kui OECD ministrite kohtumisel kiideti heaks ka Eestiga liitumisläbirääkimiste alustamine. 2010. aasta mais sai Eesti organisatsiooni liitumiskutse. 3. juunil 2010. allkirjastasid Tallinnas OECD liitumislepingu OECD peasekretär Angel Gurria ja Eesti peaminister Andrus Ansip. Liitumislleping ratifitseeriti Riigikogus ja 9. detsembril 2010 sai Eestist OECD liige.

OECD asutati 1961. aastal ja selle eelkäiaks võib lugeda 1948. aastal Euroopa Majanduskoostöö Organisatsiooni, mis loodi Marshalli plaani raames USA ja Kanada majandusabi Euroopale kooskõlastamiseks. OECD peakorter asub Pariisis.