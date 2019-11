Mis on on saanud Eesti suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia müügist teenitud miljonitest?

Vasakult: Nelja Energia endised aktsionärid Raivo Hein, Jüri Mõis ja Hannes Tammjärv 2013. aastal Eesti Energia ja Nelja Energia ühise tuulepargi avamisel Paldiskis. Foto: Tanel Meos

Kuigi norrakad viisid suurema osa rahast, mis nad Eesti ja Baltikumi suurima tuuleenergia tootja Nelja Energia müügist said, koju tagasi, on ettevõtte Eesti aktsionärid suunanud teenitud miljonid erinevatesse suure potentsiaaliga taastuvenergia projektidesse. Suur osa neist on koondunud Sunly-nimelise ettevõtte alla, mille struktuur on võrdlemisi keerukas.