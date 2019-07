Mis on saanud Läti alkoholiaktsiisi langetamise plaanist?

Seimi eelarve- ja rahanduskomisjon toetas möödunud nädalal kange alkoholi aktsiisimäära langetamist 15% võrra. See oleks aga ajutine ja kehtiks 1. augustist järgmise aasta märtsini.

Aktsiisimääraks kehtestatakse augustis 1,564 eurot 100 liitri absoluutse alkoholi kohta. Praegu kehtiv määr on 1840 eurot, kuid alates 1. märtsist 2020 on plaanis aktsiisi tõsta kuni 2025 euroni 100 liitri absoluutse alkoholi kohta.

Komisjoni esimees Mārtiņš Bondars ütles, et antud muudatus oleks lühiajaline vastus Eesti otsusele langetada alkoholiaktsiisi 1. juulist. Bondarsi sõnul alandatakse aktsiisimäära ajutiselt, et stabiliseerida majandust ja riigieelarvet.

Komisjon tegi ettepaneku panna seadusemuudatus hääletusele järgmisel Seimi erakorralisel istungil, mis toimub 8. juulil.

Möödunud nädalal ütles Läti peaminister Arturs Krišjānis, et kõigis kolmes Balti riigis peaks alkoholi aktsiisimaksud olema samal tasemel. Karinš tunnistas, et Eesti otsus alkoholiaktsiisi 25% võrra langetada, oli nende jaoks ootamatu ning Läti pidi sellele sammule reageerima. „Kui me midagi ei tee, siis lõigatakse ära äri, mis toob meie riigieelarvesse aastas 100 miljonit eurot," lausus Karinš.

Eestis langes tänasest õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiis 25 protsenti. Selle tulemusena väheneb 0,5 liitrilt õllelt (5%vol) makstav aktsiisisumma 0,1 eurot ja ühe liitri viina puhul 2,51 eurot. Muudatuse peamine eesmärk on vähendada piirikaubandust lõunapiiril.

Juunis avaldatud Kantar Emori uuringu kohaselt on tänavu eestimaalaste huvi Lätist alkoholi ostmise vastu võrreldes eelmise aastaga kõvasti langenud: sel aastal on lõunanaabrite juurest alkoholi hankinud kümnendiku võrra vähem ehk 30 protsenti inimesi.