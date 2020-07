Mis on saanud Nordica plaanist hakata 12 sihtkohta lendama? Lennufirma juht jääb kidakeelseks

27. aprillil rääkis Aas ERR-ile, et lendude alustamine nii kiiresti kui võimalik oli üheks kriteeriumiks Nordicasse 30 miljoni euro paigutamisel. Samas märkis ta, et ajalist piiri on raske öelda, sest see sõltub riikide avanemisest. „Pole mõtet lennata riiki, kus peab kaks nädalat karantiinis istuma," sõnas minister.

Nordica juht Erki Urva jäi nüüd tulevikuplaanidest rääkides kidakeelseks. „Plaaniga on nii, et kui riigiabi saame, siis vaatame edasi," kommenteeris ta Ärilehele.