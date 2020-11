Mis on tänaste e-poodide soodusmüükide erakordseim pakkumine?

Täna on e-poodides eriti palju sooduspakkumisi. Eriti silmapaistev on aga see, et lisaks allahindlustele on esimest korda Eestis võimalik paljudes poodides maksta hiljem. Ometi pole tegemist kalli või tüütu järelmaksu, vaid uue makseteenusega.

BuyPlaniga makstes pikki andmelahtreid täitma ei pea, lepingutasu ei ole ja intress on 0 eurot. Ainsaks tingimuseks on õigeaegsed tagasimaksed 90 päeva jooksul ja kuni kolmes võrdses osas. Kui näiteks ostate täna BuyPlaniga spordikella hinnaga 348 eurot, siis maksate 9. detsembril 116 eurot, 9. jaanuaril 116 eurot ja viimase osa samas summas 116 eurot 9. veebruaril. Soovi korral võib muidugi ka varem tagasi maksta. Mis veelgi huvitavam! BuyPlaniga saab maksta isegi teenusasutustes. Näiteks ilusalong ABella pakub täna võimalust broneerida iluteenuseid 20% soodsamalt. Valides makseviisiks BuyPlani, ei pea teenuse eest maksma kohe, vaid hiljem väiksemates osades 90 päeva jooksul. BuyPlaniga liituvatel poodidel ja parimatel pakkumistel saab aasta läbi silma peal hoida BuyPlani Facebooki lehel. „Osta kohe, maksa hiljem“ on mujal maailmas levinud makseviis, mis jõudis tänu Eesti tehnoloogiaettevõttele 2020. aasta kevadel ka Eesti turule. BuyPlani „maksa hiljem“ teenust saavad kasutada kõik Eesti kodanikud, kellel puuduvad aktiivsed maksehäired. Kliendil on vaja BuyPlani keskkonda sisestada vaid oma telefoninumber ja e-posti aadress, millele saadetakse leping tutvumiseks ning allkirjastamiseks. Kliendi ostuvõimekust kontrollitakse automaatselt sekundite jooksul ja kogu protsess võtab aega vähem kui üks minut. BuyPlan pole järelmaks ega mõjuta kuidagi krediidiprofiili või intressimäära, kui inimene soovib võtta näiteks kodulaenu. Siin on mõned näited, kus ainult täna, 9.11 on eriti head pakkumised ABella ilusalong ABella Ilusalong asub Tartu kesklinna lähistel väärika ajalooga majas. Salongi iseloomustab hea asukoht, tasuta parkimine, hubasus, kvaliteetsed tooted ja kõrgelt kvalifitseeritud kollektiiv.

ABella e-poest saab osta ka ilutooteid. Babyshop Babyshop pakub ainult kvaliteetseid, mugavaid ning omanäolisi tooteid beebidele ja väikelastele. Poest leiad kaubamärgid Name IT, Maxomorra, Joha, Mimi Disain, Geggamoja, Breden Kids, BabyBjörn, Jolemi, Tikkerberry, Attipas, JetKids jpt. Garmin Eesti Palju häid pakkumisi: spordikäekellad, aktiivsusmonitorid, GPS-seadmed jpm. Boost Yourself Boost Yourselfi valikust leiad supertoidusegusid kogu perele, iseendale või sõbrale, et toetada tervist ja omastada toitaineid, mida tavatoidust ei pruugi kätte saada. Immunity tugevdab immuunsust ja parandab keha vastupanuvõimet. Healthy Weight aitab kaasa kaalulangetusele ja vormi hoidmisele. Energy annab ka kõige pimedamatel sügispäevadel lisaenergiat. Kollageen hoiab naha särava ja elastsena, küüned tugeva ning juuksed läikivana. Turguta end juba täna ja maksa hiljem, kasutades BuyPlani makselahendust. Alvadi varuosad Alvadis saab rehvid vahetada kohe ja maksta hiljem. Ilma intressita. Baltbaby Baltbaby e-poest leiab endale midagi meelepärast kogu pere. Baltbaby pakub kliendile laia toote- ja brändivalikut. Ainult täna kogu kaup 20% kuni 30% soodsam. Babyluv Babyluvis täishinnaga kaup 15% soodsam. Kood: 15OFF Kräsupea Kräsupea beebi- ja lastetoodete poes ainult täna kogu kaup 20% soodsam. BuyPlani kohta saab lähemalt vaadata aadressilt www.buyplan.ee.