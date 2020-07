Mis on töökiusamine ja kuidas astuda ahistamise vastu?

Näiteks on diskrimineeriv olukord, kus tööandja palkab või edutab, saadab koolitusele või valib ülesande täitmiseks ühest soost isiku, jättes kõrvale kõrgema kvalifikatsiooniga vastassoost isiku.

Swedbanki jurist Helena Rahi-Toomla tõdeb, et Eesti kohtupraktikates on jõutud järelduseni, et tööandja ei pea tingimata oma diskrimineerivast käitumisest ise teadlik olema. Piisab sellest, kui diskrimineeriv olukord on tõendite põhjal tõestatav.

Ahistamiseks peetakse töötaja suhtes soovimatu käitumist, mille eesmärk või mõju on tema väärikuse alandamine ja vaenuliku õhkkonna loomine. Tihti on see seotud võimusuhtega.

Üks levinud ahistamise tüüpe töökohal on seksuaalset laadi. Selle ohvriks võivad inimesed sattuda soost olenemata, ehkki statistika järgi on naiste seas ohvreid kordades rohkem. Märkimisväärne on see, et pigem esineb seksuaalset ahistamist igapäevases töökeskkonnas, mitte nii-öelda eriolukordades nagu näites firmapeod ja tööreisid.

Swedbank Grupi soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse juhi Mare Heinluhti sõnul näitavad uuringud, et pooled ohvritest ei soovi endaga juhtunust kellelegi rääkida ning ning ametliku kaebuse teeb vaid kümme protsenti. Mehed sealjuures harvem kui naised.

Kuidas me kaebusi menetleme?

Selleks, et tagada kiusamisvaba töökeskkond, tuleks personaliosakonnal uurida kõiki kaebusi ning vestelda tõe välja selgitamiseks kõigi osapooltega ja võimalusel tunnistajatega. Julgustame uurimist alustama ka kuulujuttude põhjal.

Meie praktikas juhib uurimist koolitatud HR partner koos personalijuhiga, kes vajadusel kaasavad ka juristi. Uurimise käigus viiakse läbi vestlused, intervjuud ning kogutakse tõendeid. Lõplik materjal dokumenteeritakse ja talletatakse personalifailis.