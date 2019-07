Mis pangast võttis Tallink laenu LNG reisilaeva ostuks? Vastus võib üllatada

Tallink grupi tütarettevõte Tallink Superfast ning Saksamaa KfW IPEX-Bank GmbH sõlmisid 197,6 miljoni eurose laenulepingu. Laenu kasutatakse Rauma laevatehases (Rauma Marine Constructions Oy) ehitamisel oleva 247 miljonit eurot maksva LNG reisilaeva finantseerimiseks, teatas ettevõte börsile.

Laenu korraldajaks ja pikaajalise finantseerimise pakkujaks on KfW IPEX-Bank GmbH ning 95% laeva laenust on garanteeritud Soome ekspordi- ja krediidiagentuuri Finnvera poolt.

Laenul on Tallink Grupp garantii ja tagatiseks on valmiv laev. OECD ekspordikrediidi tingimustele vastava laenu väljamakse toimub uue laeva üleandmisel Tallink'ile, eeldatavasti 2022 aasta alguses ning laenu tagasimakse lõpptähtaeg on kaksteist aastat pärast laenu väljamakset.