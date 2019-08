Mis saab bowlingukohast? Rocca Ärimaja toob sinna büroopinnad

„Mereäärse magistraali kõrval asuv hoone esindab üha atraktiivsemaks muutuvat, südalinnast veidi väljas asuvate büroopindade segmenti, mida iseloomustab hea ligipääs, suur parkla ja mugavad ühistranspordi ühendused,“ ütles pressiteates Rocca Investmentsi esindaja Urmas Reimand.

Kakumäed ja Stroomi randa ühendava promenaadi ääres asuv hoone on ehitatud 1998. aastal ning selle arhitekt on Raivo Puusepp, kes on ka uue arhitektuurilahenduse looja. Hoone rekonstrueerimise peatöövõtja on Mitt & Perlebach OÜ ning kinnisvaranõustaja BPT Real Estate AS.

Peale rekonstrueerimist on aadressil Paldiski maantee 96 asuvas Rocca Ärimajas väljaüüritavat pinda ligi 4300 ruutmeetrit. Esimesele korrusele tulevad kaubanduspinnad, kus juba tänavu detsembris avavad oma kauplused Softrend ning hoones algusest peale tegutsenud Hawaii Express.

Teisele ja kolmandale korrusele tulevad erineva suuruse ja lahendusega bürood. Rekonstrueerimise käigus saavad värske väljanägemise hoone fassaad ja siseruumid, samuti rajatakse kolmandale korrusele ühiskasutatav terrass.