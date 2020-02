Mis seisus on kultuuriministeeriumi vastu kohtusse mineva Vana Baskini Teatri rahaasjad?

Äriregistrist leiab nii Vana Baskini Teatri nimelise ettevõtte kui ka mittetulundusühingu. Kui OÜ on 15 aastat vana – olles registreeritud 28.01.2005 –, siis sama nime kandev mittetulundusühing on alles lapsekingades, olles vähem kui poolteist aastat vana ning registreeritud 17.09.2018. Mõlema juriidilise keha tegevuse eesmärgiks on märgitud teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine.

Mittetulundusühingu rahaasjadest on praegu üsna võimatu ülevaadet saada, kuna see on tegutsenud niivõrd vähe, et peab esimese majandusaruande alles selle aasta juuni lõpuks esitama. Maksuameti andmeil pole ühingule ka möödunud aasta viimases kvartalis kohaldatud mingeid riiklikke makse.

Omakapital mitu aastat lõhki

Oluliselt rohkem infot on registrites aga Vana Baskini Teater OÜ kohta, mille alt on seniajani ka suurem osa teateri tegevusest ellu viidud. Majandusaruannete põhjal jäid ettevõtte sissetulekud ajavahemikus 2016–2018 140 625 ja 236 475 euro vahele aastas. Viimasel, 2018. aastal oli teatri käive 221 537 eurot.