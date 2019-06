„Praegu on inimestel suhtumine, et kui mul pole midagi varjata, siis mind ei huvita [et andmeid kogutakse]. Asi pole selles, et oleks vaja midagi halba varjata, vaid selles, et profiil, mille on mingi institutsioon sinust loonud, võib viia järeldusteni, mis sulle ei meeldi või mis ei vasta tõele,” selgitas ta.

Feys oli seotud Belgias Facebooki kohtusaagaga, mille sotsiaalmeediagigant mullu veebruaris kaotas. Facebook sattus seadusega pahuksisse, sest kogus muu hulgas ka nende belglaste andmeid, kes polnud veebilehe kasutajad.