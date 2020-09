Mis summaga sina kuus ära elad? Tuntud USA räppari ja muusikaprodutsendi naine nõuab igakuiseks elatisrahaks 2 miljonit dollarit

Menukal USA räpparil, muusikaprodutsendil ja nelja Grammy võitjal Dr Dre’l on praegu käimas abielulahutus, kirjutab portaal Celebrity Networth. 1996. aastal abiellunud Dr Dre ja tema peatne ekskaasa Nicole Young otsustasid sel suvel lahutada 24-aastase abielu.

Dr Dre jaoks on need 24 aastat olnud kahtlemata kõige tulutoovamad aastad ta elus. Abielus oleku ajal müüs ta kümneid miljoneid albumeid nagu The Chronic 2001. aastal. Ta on aidanud lükata hoo sisse nii Eminemi kui 50 Centi karjäärile, müües oma plaadifirma Aftermath alt nende albumeid sadu miljoneid.

Kõige tulutoovama tehingu tegi ta aga 2014. aasta maikuus, kui teenis 750 miljonit dollarit tehingu pealt, millega otsustas müüa juhtmeta kõrvaklappe tootva ettevõtte Beats By Dre 2,6 miljardi dollari eest Apple’ile. Kõik eelpool loetletu on aidanud Dr Dre vara väärtust kasvatada tänaseks 820 miljoni dollarini.

TMZ andmetel andis Nicole Young lõppeva nädala neljapäeval sisse lahutusdokumendid, milleega ta nõuab Dr Dre’lt lahutuse ajaks ajutist elatisraha. Ameerikas on see üsna tavaline, kuna oluliselt madalama sissetulekuga abikaasa vajab raha, et katta oma igapäevaseid kulutusi – olgu need siis laenumaksed, riided, toit, aga ka reisimine ja iluprotseduurid.

Näiteks kui Mary J. Blige lahutas oma abielu 2017. aastal, pidi ta oma peatsele eksabikaasale Martin Isaacsile ajutiselt maksma igakuiselt 30 000 dollari suurust elatisraha. Kuigi see võib tunduda suure summana, oli Isaacs algselt küsinud 130 000 dollarit kuus.

Küll aga ületab Nicole Youngi küsitav summa selle enam kui kümnekordselt, kuna tema tahab oma peatselt eksmehelt lausa 2 miljonit dollarit või kui täpne olla, siis 1 936 399 dollarit kuus. Lisaks küsib ta 5 miljonit dollarit selleks, et katta lahutusadvokaadile minevad kulud.

TMZ väitel püüab Dr Dre väita, et Nicole Young ei vaja ajutist elatisraha, kuna ta elab praegu nende ühises Malibu kodus, millega seotud kulud – sealhulgas erakokk, autoliising jpm – tasub mees. Ilmselgelt püüab naine sellist hullumeelset summat küsides saavutada mehest finantsilist iseseisvust ja isegi, kui kohus ei käse Dr Dre’l maksta talle 2 miljonit dollarit kuus, on tal siiski võimalik saada üsna suur summa.