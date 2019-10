Mis toimub Rail Balticuga?

Baltikumi sajandi projektiks peetav Rail Baltic tekitab kirgi ja põletab järjest juhte läbi. Asjaosalised higistavad, sest järgmist Euroopa rahastusperioodi võib mõjutada Brexit. EKRE loodab väga raha vähendamisele, sest siis saaks projektile pidurit tõmmata.

Rail Baltic on 870 kilomeetrit pikk megaprojekt, mis on jõudnud kõigis kolmes Balti riigis projekteerimise staadiumisse. Eestis rajatakse juba esimest objekti – Saustinõmme viadukti Tallinna ringteel. Planeerimine ja ehitamine käivad käsikäes. See on veider, kuid eraldatud raha tuleb kasutada ja aeg surub takka. Euroopale tuleb näidata, et töö käib, seisakuid ei ole, et kolm Balti riiki on Rail Balticule pühendunud. Ometi on viimased sõnumid murettekitavad. Kaks tippjuhti on lahkunud ja Riia pompoosne vaksal läheb planeeritust kaks korda kallimaks. Esimest korda on veidi tõsisemalt tõstatunud ka Vene raha teema.