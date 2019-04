Mismoodi ettevõtted Eestis ei leia töökäsi? Lood inimestest, kes pikalt tööd otsides ja mitmekümneid CV-sid saates ikka peaga vastu seina jooksevad

Mees usub, et jutt tööjõupuudusest, millest ka ajakirjanduses palju räägitakse, on tööandjate poolt kinni makstud propaganda, õigustamaks välistööjõu sissetoomist. „Välistööjõud ei nõua töötingimusi, ei nõua ohutusest kinni pidamist, on nõus töötama kaksteist tundi ööpäevas ja saama selle eest suhtelistelt väikest töötasu,” põhjendas ta.

TÖÖTUKASSA KOMMENTAAR | Tunnet „siin päikese all pole mulle kohta“ ei pruugi kogeda ainult vanemaealised, vaid ka teised

Lauri Kool, Eesti Töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist



Tööturg on teatud mõttes ebaühtlane – tööturu vajadused ja inimeste soovid ning oskused ei lähe kokku. Ühelt poolt näeme, et tööandjad on hädas töötajate leidmisega, kuid see on pigem liht- ja oskustööliste ning klienditeenindusvaldkonna puhul. Spetsialistide põud valitseb peamiselt IT-sektoris ning tehnilistel aladel.



Teisalt on töötukassas arvel aga märkimisväärne arv juhte, tipp- ja keskastme spetsialiste ja ametnikke, kellel on raskusi endale meelepärase töö leidmisega. Seega seda tunnet, et „siin päikese all pole mulle kohta“ ei pruugi kogeda ainult vanemaealised, vaid ka teised.



Mis puudutab nooremate eelistamist, siis diskrimineerimine on meie ühiskonnas taunitav sõnades – ükski tööandja ei taha end selles valguses näidata. Tegelikkuses teab aga üksnes tööandja ise, kas otsus sündis vanuse tõttu või oli põhjuseks, et inimene jäi tõesti oma oskustelt noorematele alla.



Probleemiks tundub olevat ka see, et küpsemasse ikka jõudes tahavad osa inimestest suunduda oma valdkonnas juhi positsioonilt tagasi spetsialisti rolli – tahetakse rahulikumat elu, tegeleda hobidega, lastelastega või on tegemist tervislike põhjustega –, kuid tööandjad ei pruugi seda mõista, uskuda, ja vaatavad seetõttu kandidaadist mööda.



Vähe on ka neid vanemaealisi, kes ettevõtjaks oleksid valmis hakkama. Võimalik, et oleme ühiskonnana jäänud kinni ka müüti, et „kui sa ei ole alustanud ettevõtjana enne 30. eluaastat, siis on kõik rongid läinud“. Samas näiteks Soomes asutasid aastatel 2000–2006 16% kõigist ettevõtetest üle 50-aastased inimesed.



Tööandjate huvi on eelkõige, et töö saaks tehtud tõhusalt. Koostöö sujuvus sõltub eeskätt suhtlemisest, sellest, kuivõrd teineteist aktsepteeritakse ja arvestatakse vastastikku teineteise seisukohtadega.



2017. aastal oli Eesti vanemaealiste tööhõivemäära järgi EL riikides 4. kohal. See tähendab, et meil on hetkel võrreldes teiste Euroopa riikidega märksa rohkem töötavaid 55–64 aasta vanuseid inimesi. 60–64-aastaste hulgas on töötavate inimeste osatähtsus langenud 57%-ni.



Vanemaealistel kulub tööotsinguteks ka rohkem aega. Kui keskmiselt rakendub uutest registreeritud töötutest aasta jooksul tööle 68%, siis vanemaealistest (55+) 59%. See võib olla aga tingitud ka sellest, et ta valib kauem, põhjalikumalt.



Kas ja kuidas peaks inimene vaimu valmis panema, et igas eas tööturul lööki oleks?



Optimismi ja tegutsemistahet ei tohi kaotada. Meie juures käib inimesi, kes on saatnud tööotsingute vältel tööandjatele 100 CV-d, aga nad jätkavad kandideerimist, sest teisiti ei ole võimalik. Kui ei kandideeri, siis ei ole ka ust, mis avaneda võib. Tegus peab olema.



Ka on internetis võimalik kuulata tasuta erinevaid loenguid ja õppida uusi asju. Oluline on oma teadmiste, oskuste värskendamine – kvalifikatsiooni peaks uuendama, end atesteerima erialadel, kus see vajalik.