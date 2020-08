Robert Kitil on juba ammu olnud tunne, et kapitali on kõvasti teenitud ja Eestis omandatud kõrgharidus on talle väga palju andnud. „Mõtlesin, et miks peaksin kapitali kasvatamisega edasi tegelema. Ma tahan midagi muuta. Mind käivitab väljakutse. Mida raskem, seda parem,” ütles ta.

Kitt on hea näide erasektoris midagi saavutanud inimesest, kel ühtäkki tekib soov teha midagi teistsugust. Siis ongi küsimus, kas valida Aivo Adamsoni, Erkki Raasukese ja Taavi Kotka või Hannes Tamjärve tee. Esimesed liikusid erasektorist avalikku sektorisse, et midagi suurt ära teha, ja pärast lahkusid sealt. Tamjärv tegi hoopis teise käigu. Millise? Sellest loe tänase Ärilehe loost.