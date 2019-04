Mitmed Euroopa riigid teevad digimaksu plaane

„Nüüdseks on jõutud arusaamisele, et Google’i, Amazoni, Facebooki ja teiste nendetaoliste kiiresti kasvavate tehnoloogiafirmade teenitud kasumi maksustamise tase ei ole asjakohane. Need firmad on loonud endale struktuuri, kus nende teenused on tarbitavad pea kõikides riikides, ent nende kasum koguneb üksnes madala maksumääraga riikidesse,“ selgitas Eversheds Sutherland Ots & Co partner ja maksuvaldkonna juht Toomas Pikamäe digimaksu tagamaid.

Pikamäe sõnul on praegu kehtiv rahvusvaheline maksuõigus kujunenud tööstusettevõtjaid silmas pidades ja seob piiriüleste firmade kasumi maksustamise nende füüsilise kohalolekuga kas esinduste või kaubandusüksuste kujul. Internetifirmadel tavaliselt selline füüsiline kohalolek puudub ja see võimaldab neil pakkuda teenuseid korraga paljudes riikides, ilma et neil tuleks oma kasumilt märkimisväärset maksu tasuda.