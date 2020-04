Mitmed restoranid ja hotellid peale kriisi enam uksi ei ava

Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuhi Maarika Liivamägi sõnul on mitmed restoranid uurinud liidult, millised on praegused terviseameti ja veterinaarameti piirangud. "Praegu on kõik meie liikmesrestoranid väga varmad kõiki kehtivaid piiranguid ja reegleid järgima," kinnitas ta.

Samas on mitmed hotellid juba praegu otsustanud uksed hoida suletuna juuni alguseni. Ka on Liivamägi sõnul nii restoranide kui hotellide seas kindlasti ka neid, kes enam kunagi uksi ei ava. Praegu veel ei ole aga võimalik prognoosida, kui palju neid olema saab.

Sellist olukorda pole varem olnud, kus kõik hotellid on suletud ja ühel hetkel avatakse koos, samal ajal, koos uute piirangutega, ütles laupäeval "Vikerhommikus" Nordic Hotel Forumi juht Feliks Mägus. Taastumine saab tema sõnul olema väga pikk ning uued nõuded ja piirangud, mis kahtlemata kehtestatakse, olukorda kergemaks ei muuda.

Lähitulevik on hotellinduses siiski tume ja see tähendab, et ka Nordic Hotel Forum valmistub koondamisteks. "Oleme lähiajal tegema suuremas mahus koondamist. Ühest küljest selleks, et säilitada võimalikult palju töökohti, ja teiseks, et tööandja oleks jätkusuutlik," rääkis Mägus.

