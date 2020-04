Mitte ainult piim: Leedu põllumehed utsitavad naabritega kaubandussõda, aga see võib riigile valusalt kätte maksta

Genytė-Pikčienė sõnul oleks toorpiima Lätis ja Eestist sisseveo piiramine lühinägelik, sest Leedu ise ei suuda vajaminevat kogust piima toota, lisaks on küsimus ka kohaliku toorpiima kvaliteedis.

Lietuvos Rytas kirjutab, et Leedu väikefarmide toodetava ning vahendavate kooperatiivide kaudu müüdava piima kvaliteet on väga kõikuv. Lisaks sisaldab see sageli keharakke- mis tähendab, et lehmad kannatavad udarapõletiku all- ja ka antibiootikumide jääke.

Leedu Pieno centrase juht Egidijaus Simonis lausus majanduslehele Verslo Zinios, et kogu riigi piimatööstuse ning piimandussektori elujõulisuse säilitamiseks on oluline, Eesti ja Läti toorpiima tarned jätkuksid. Eesti ja Läti kvaliteetset piima kasutatakse kõrgema lisandväärtusega toodete valmistamiseks. Kui selle piima sissevedu peatatakse, tähendaks see enam kui 1300 töölisele töö kaotust ja ka edasisist piima kokkuostuhinna langust.

Sõda Poolaga on juba ette kaotatud

Ka kirjutab ajaleht, et Poolaga piimasõja alustamine on lühinägelik, sest võitjaks jääb naaberriik. Kuna Poola ostab Leedust vaid 1-2%, kuid Leedu ekspordib Poola 10-15% piimatooteid, siis suurema kahju kannataks Leedu. Lisaks ostavad poolakad ka Leedust toorpiima. Nii, et kellele sellist lahingut tarvis oleks?

Leedu toidu- ja veterinaaramet on juba alustanud Eestist ja Lätist sisse toodava piima kvaliteedi täiendavat kontrolli. Seni on piimatööstused kvaliteeti ise kontrollinud. Leedu piimatööstused on toonitanud, et sellised sammud võivad täielikult lõpetada kõrge kvaliteediga Eesti ja Läti piima impordi ja sellega hävitada ka kogu Leedu piimatööstuse ning põhjustada Balti riikide vahelise piimasõja.