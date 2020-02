Mitu aastat väldanud tuline vaidlus Tootsi tuulepargi üle jõuab täna olulisse vahefinišisse

Protest enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 21.02.2020 kella 17.00 oksjoni komisjonile. RMK nõukogu otsustab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise, sh nurjunuks tunnistamise tõttu 20 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest alates.

Mida RMK Tootsis müüb?

Tootsi tuulepargi kinnistu koosneb 40 umbes neljahektarilisest katastriüksusest. Neist 38 on plaanitud tuulikuplatsideks ja kaks mastiplatsideks. Kuigi kinnistul puuduvad kasutusload, on selle peale välja antud kolm ehitusluba (Tootsi tuulepargid – Eesti Energia (ehitusluba 24.11.2016), Tootsi Tuulepark – AS Eesti Elekter (ehitusluba 29.05.2019), Vändra Tuulepark – AS Raisner (ehitusluba 23.08.2019)).



Samas rõhutab RMK, et ei ole sõlminud ühtegi lepingut ega teinud ühtegi muus vormis kokkulepet, millega oleks antud maakasutusõigus nimetatud rajatiste püstitamiseks teistele isikutele. Kinnistul asuvad ka kaks vundamendisüvendit, mille diameeter on ca 26 m ja sügavus ca 1 m. Väljakaevatud pinnas on ladustatud süvendi vahetusse lähedusse.



Ühtlasi märgib RMK Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumise tingimustes, et müüb kinnisasja seisundis, millises see on pakkumise tegemise hetkel. Ehk RMK ei vastuta kinnisasjal esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest nad ei ole ega pea olema teadlikud pakkumise tegemise hetkel ning pakkujal ei ole õigust esitada RMK vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses. RMK müüb kinnistut seisukorras „nagu on“.