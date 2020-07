MM-sarja Eestisse tulek on hinnad lakke löönud: ralliseltskond maksab nädalavahetuse ööbimise eest 7500 eurot

"On üsna harukordne, et Booking.com'is – mis on üks suuremaid portaale, kust inimesed majutust broneerivad –, ei ole Tartusse saada mitte ühtegi majutuskohta," rääkis mitmete Tartu hotellide omanik Verni Loodmaa. See on juhtunud kõigesti ühe ööpäevaga, sest alles eile selgus, et autoralli maailmameistrivõistluste järgmine etapp leiab 4.-6. septembrini aset just Lõuna-Eestis.

Tõenäoliselt on enamus broneeringuid tehtud juba korraldaja enda poolt, sest kõik rallimeeskonnad, kuhu kuuluvad sajad inimesed, vajavad majutamist. Seda, milline rallimeeskond end lõpuks Loodmaale kuuluvas hotellis London sisse seab, hotelliärimees öelda ei osanud, kuna hetkel on tehtud vaid eelbroneeringud.

Lisaks Tartule käib suure hooga broneerimine ka Otepää majutuskohtades. Nii leidis endale rallinädalavahetuseks majutuskoha meeskond, kes peab selle eest välja käima 7500 eurot. Alguses oli 3-päevane ööbimine Williami Willas Booking.comi keskkonnas üleval lausa 16 500 euro eest.

"Üks sõber saatis meilegi selle screenshoti (kuvatõmmise – S. L.), mille peale me ehmatasime ära, sest me poleks osanud isegi und näha, et keegi on nõus sellist hinda meie villa eest kolmeks päevaks maksma," rääkis Williami Willa perenaine Kristel Nämi.

Sellepeale hinda kontrollima asudes nägi ta, et süsteemis oli ikkagi õige hind ning poole tunniga oli ööbimiskoht ka endale rallinädalavahetuseks majutujad leidnud. "See hind tundus neile väga mõistlik," sõnas Nämi.

