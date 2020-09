Mobiilifirma hakkab maksma töötajatele 350-eurost kodukontori toetust

Koroonaviirus on muutnud suuresti inimeste tööharjumusi – kaugtööst on saanud uus normaalsus ja klassikaline kontor on paljudes ettevõttes asendunud osaliselt kodukontoriga. Tele2 otsustanud hakata maksma oma töötajatele 350-eurost kodukontori toetust.