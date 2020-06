Mobile first” põhimõte võiks olla iga tänapäevase ettevõtte alustala

Maailmas on üle 3 miljardi nutitelefoni kasutaja, kes veedavad 90 protsenti seadme tööajast erinevates mobiilirakendustes. Eesti iduettevõtte MeetFrank asutaja sõnul võiks äppidest saada peamine kanal klientidega suhtlemiseks.

Olenevalt ärivaldkonnast võib mobiilirakendus olla põhiline viis oma teenuse või toote levitamiseks. „Suur osa IT-teenuseid ja start-up’e on tänapäeval ehitamas oma äri „mobile first” põhimõttel, mis on kasutajate harjumusi silmas pidades igati loogiline tee. Teenuste kasutamise osakaal mobiiliseadmetes on olnud aastaid kasvavas trendis ning kasvab edasi,” ütles rakenduse MeetFrank asutaja ja tehnoloogiajuht Anton Narusberg.

Mitmeid auhindu pälvinud MeetFrank on värbamisplatvorm, mis viib parimate ettevõtete tööpakkumised kokku talentidega üle maailma. Üle 300 000 talendi Euroopas kasutab MeetFranki, et saada mugav ligipääs endale sobivatele tööpakkumistele. „Meie missioon on tuua tööturule rohkem läbipaistvust, aidata inimestel olla teadlik uutest sobivatest tööpakkumistest ja võimaldada ligipääsu tööturu statistikale, näiteks palgatasemele erinevates sektorites,” sõnas Narusberg.

MeetFranki edu sõltub tehnoloogiajuhi sõnul paljuski sellest, kui hästi suudetakse ligi tõmmata mõlemat tööturu poolt – ettevõtteid ja talente. „Ühtemoodi olulised on meie jaoks võimekus leida talentidele parimaid pakkumisi tööturul ning oma ala professionaale ligi tõmmata ja nende ringis levida,” ütles ta.

„Äpi ülesehitamisel oleme pannud tugevalt rõhku disainile, kasutajamugavusele ja -kogemusele. Oleme tänu sellele võitnud ka mõningaid disainiauhindu ja kasutajate pikaajalise lojaalsuse,” sõnas MeetFranki asutaja Anton Narusberg. Põhiliste turunduskanalitena kasutab ettevõte populaarsemaid sotsiaalmeediaplatvorme, nagu Facebook, Instagram ja LinkedIn. Nad usuvad, et iga ettevõtte pikaajalise kasvu jaoks on oluline tugeva brändi loomine, mida omakorda mõjutab väga hea tootekogemus.

Eksperdid soovitavad tulevastel rakenduste loojatel jälgida, milliseid seadmeid ettevõtte tarbijad kasutavad ning jõuda enda rakendusega peamistesse äpipoodidesse ja platvormidele. Rakenduse MeetFrank tehnoloogiajuhi Narusbergi sõnul on näiteks Huawei seadmete kasutajate hulka arvestades igati mõistlik oma rakendus ka nende ametlikul AppGallery platvormil saadavaks teha.

„AppGalleryga liitumine ei erine väga Google Play rakenduse levitaja konto tegemisest, protsess on võrdlemisi lihtne. Rakenduse üles saamiseks tasub kindlasti erinevad funktsioonid põhjalikult läbi testida ning arvestada, et mõned Google Play tuge nõudvad funktsioonid vajavad ümberehitamist Huawei HMS-i toe peale. Sellele vaatamata on protsess suhteliselt lihtne ning Huawei pakub protsessi lihtsustamiseks ka vajalikku abi ja dokumentatsiooni,” sõnas Narusberg.

Huawei Mobile Service’i (HMS) äriarenduse juhi Vitali Donskoi sõnul peaks hea mobiilirakendus olema kättesaadav mitmel eri platvormil ja erinevates operatsioonisüsteemides. „Uuringud näitavad, et uusi rakendusi avastatakse peamiselt pere ja sõprade soovituste ning äpipoodidega tutvumise kaudu. Seega tuleb äpi levikule kasuks, kui see on avaldatud võimalikult paljudes äpipoodides, sest nii tekib rakendusel enda ökosüsteem, mis püsib ka siis, kui tarbija seadme-eelistus muutub,” ütles ta.