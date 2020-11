MÕJUKAD | Kaksikuid kasvatavad Mart Haber ja Toivo Piller lõid jõuluehetega maailmas läbi

Mart Haber (43) ja Taivo Piller (51) on koos norralastega üles ehitanud eduka sisustusäri. Samal ajal kasvatab samasooline abielupaar kaksikuid Hildat ja Hubertit. Ametis oleva valitsuse ponnistustest hoolimata on nad eluga rahul ja näevad, et samasoolistesse suhtumine muutub meil üha paremaks.

„Küsitluste järgi on toimunud selge edasiminek. On tüübid, kes karjuvad, et saada meedia tähelepanu. See, et nemad käituvad ebaviisakalt, ei tähenda, et see oleks ühiskonnas levinud,” ütleb Mart Haber. „Oleme õigel teel.”

Taivo Piller on nõus. Eestis on olukord paremaks läinud. „Olgem ausad, sellise arrogantse, räuskava ja ebaviisaka käitumise tõttu on suuremal osal piir kätte jõudnud. See on tülgastav. Väga paljudel on häbi selle pärast, mida nad nõuavad või pakuvad,” ütleb ta.

Haber ei ole kindel, et aprillikuine referendum üldse toimub. „Muudatusi tuleb ette ikka. Ma ei usu, et see üldse aset leiab.”