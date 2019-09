Mõne bussiliini asemel oleks reisijat odavam taksoga sõidutada

"Aktuaalne kaamera" vaatas kolme maakonna näitel, millised on riigile ehk maksumaksjale ühed kallimad bussiliinid.

Saaremaal on näiteks bussiliin, mis sõidutab inimesi Kuressaarest Laimjala kaudu Kuivastusse. Seitsme kuu jooksul on selle bussiga sõitnud kokku 57 inimest. Ühe inimese sõit läks riigile maksma enam kui 47 eurot.

Jõgevamaal on aga näiteks bussiliin Mustvee - Torma - Voore - Kääpa - Mustvee, millega on aasta esimese seitsme kuuga sõitnud kokku 96 inimest. Riik maksis reisija eest 26 eurot.

Võrumaal on bussiliin Mõniste - Vastse-Roosa - Kari-söödi - Varstu - Mõniste. Selle bussiga on seitsme kuu jooksul sõitnud 60 inimest. Riik maksis reisija eest 21 eurot.

"Kui dotatsioon sisenemise kohta hakkab minema üle 10 euro, siis ühistranspordikeskus peab väga-väga põhjendama, miks need dotatsioonid nii kõrgeks on läinud. See on meie nii-öelda valulävi," märkis maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson.

