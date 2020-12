Mõni päev tagasi avatud kriisimeetmes on veel mitu miljonit järel

„Kevadel välja töötatud kriisitoetused, mis olid suunatud nii turismi- kui väikeettevõtjatele, arvestasid üsna täpselt sihtgrupi suurusega. Mõnes meetmes oli nõudlus aga väiksem ning neis tekkinud kasutamata vahendid saame nüüd turismisektorile suunata. Toetuste eesmärk on abi pakkuda nendele turismiettevõtjatele, keda ei olnud kevadise kriisitoetuse sihtgruppide hulgas ning nendele sektori osadele, kelle säilimine on turismi taasavanemisel kriitilise tähtsusega, kuid kes on erinevatest piirangutest jätkuvalt enim mõjutatud," ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem paar päeva tagasi. „Kevadel töötas EASi toetuste keskus lühikese aja jooksul läbi tuhandeid taotlusi ning usun, et ka nüüd jõuavad toetused kiiresti ettevõtjateni," lisas Siem.

Kriisitoetuste suurus ettevõtja kohta jääb vahemikku 2000-60 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest, riigile tasutud tööjõumaksudest ja vajadustest kriisiperiood üle elada. Turismiteenuse pakkujatele ning giididele on määratud eraldi toetussumma 3000 või 5000 eurot sõltuvalt ettevõtte käibest, samuti saavad rahvusvahelise liiniveo korraldajad taotleda toetust ettevõtja kohta kuni 200 000 eurot.

Sulgemise kuupäevad:

konverentsikorraldaja 07.12 kell 16:00

majutusettevõtja 07.12 või kuni vahendeid jätkub

rahvusvahelise liiniveo korraldaja 04.12 kell 16:00

reisiettevõtja 04.12 kell 16:00

turismiatraktsioon 07.12 kell 16:00

turismiteenuse pakkuja (sh giidid) 08.12 või kuni vahendeid jätkub