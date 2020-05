Mööblitootja: kolm nädalat ei tulnud ühtki tellimust

Maksu- ja tolliametile aprillikuu eest esitatud käibemaksudeklaratsioonidest selgub, et majutuses ja toitlustuses langes müük võrreldes eelmise aasta aprilliga koguni 77%. Statistikaameti reedel avaldatud andmetest selgub, et tööstustoodangu maht langes aprillis kümnenditagusele tasemele. Kõige ulatuslikum vähenemine oli mööblitööstuses, kus mööblit toodeti 40% vähem.

Pehme mööbli tootja Neiseri tööstus on seisnud juba paar nädalat, sest 96% toodangust läheb ekspordiks. "Kesk-Euroopa turud, kes meil väga palju tellivad, seiskusid, nii et kolme nädala jooksul ei tulnud meile ühtegi tellimust. /.../ Teine on see, et materjalide saabumine on takistatud, kuna Hiina, Itaalia ja Hispaania tehased osaliselt olid suletud," rääkis Neiseri tootmisjuht, mööblitootjate liidu aseesimees August Kull.

"Poed on juba avatud ja tellimusi juba tuleb. Järgmisest nädalast me käivitame," lisas ta. Kull kinnitas, et sarnased probleemid on praegu paljudel tootjatel. Koroonakriis mõjutas tugevalt ka jaemüüki. Rõivaste ja jalatsite kauplustes langes müük 72%. Kaubamajades ja kosmeetikatarvete kauplustes vähenes müük poole võrra.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaata juuresolevast AK saatelõigust.

