Mööblitootjate liit: poliitikud, lõpetage populism võõrtööjõu osas

„Tunneme muret, et noorte huvi kutsehariduse vastu on madal ja paljud neist suunduvad õppima kõrghariduse pehmetesse valdkondadesse. Näiteks võib tuua haldusjuhtimise ja ärijuhtimise. Raske on pidada neid elukutseteks. Nende osas on tööjõuturul ületootmine," ütleb EMTLi esindaja Eneli Org.

Org jätkab, et tööstussektoris napib insenere ja neid noori, kes asuksid õppima loodusteadusi, mis tagaks jätkusuutlikkuse.

„ Poliitikutelt ootaks, et nad lõpetaksid populismi võõrtööjõu osas ja kehtestaks reeglid ja kvoodid lähtudes tööjõuturu vajadusest," soovib Org.