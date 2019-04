Moody’s hoiatab: kui lähikuudel USA ja Hiina kaubanduskokkulepet ei sünni, tuleb üleilmne majanduslangus

Tema prognoos tugineb praegusel erakorraliselt hapral ettevõtjate seas valitseval tunnetusel, mille põhjustajaks on maailma kahe suurema majanduse USA ja Hiina mullu vallandunud ning pikale veninud kaubandusvaidlus.

„Ärisentiment on igal pool maailmas erakorraliselt habras,“ kinnitas Zandi USA populaarsele investorite kanalile CNBC. Ta märkis, et Moody’se viimane uuring näitab, et ettevõtete usaldus on madalaimal tasemel alates finantskriisi lõpust.

„Põhjuseks on kaubandussõda. Ja kui selles asjas järgmise kahe- kolme kuuga kokkuleppele ei jõuta, on üleilmne majanduslangus väga tõenäoline,“ rääkis ta.

Kui läbirääkimised lõpevad kaubandusleppeta, halveneb olukord veelgi ning ettevõtted vähendavad palkamist. Kui see juhtub, suureneb tööpuudus ning tarbijad kaotavad usalduse majanduse suhtes, selgitas Zandi.

” Erinevus kasvava ning langeva majandus vahel on lihtsalt usk.

„Erinevus kasvava ning langeva majandus vahel on lihtsalt usk- usk, et majandusel läheb hästi ja asjad on korras. Kui usk kaob, ei saa ükski keskpank seda tagasi. See on majanduslangus,“ ütles Zandi.