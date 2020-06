Morgan Stanley ootab sügava languse järel kiiret majanduse taastumist

„Oleme veelgi kindlamad, et majanduslangus on V-kujuline, arvestades viimase aja üllatuslikult positiivseid andmeid,“ kirjutasid analüütikud.

Nüüd ootab Morgan Stanley majanduses järsku kiiret langust ning nende hinnangul peaks maailma sisemajanduse kogutoodang oma põhja saavutama käimasolevas teises kvartalis ja langus saab mullu sama ajaga võrreldes olema 8,6 protsenti. Järgmise aasta esimeses kvartalis peaks maailmamajandus kasvama aastases võrdluses 3%, kijrutab populaarne USA investorite kanal CNBC.

Investeerimispanga analüütikud toovad V-kujulise arengu toetuseks mõned argumendid. Eelkõige ei ole langus tingitud sisemistest vapustustest ning tasakaalustamatusest. Lisaks on riigid võtnud kasutusele ulatuslikud majanduse toetusmeetmed, mis kiirendavad taastumist.

Analüütikute hinnangul on vähetõenäoline, et riigid toetusmeetmetest lähiajal loobuksid: keskpangad ning rahandusministeeriumid süstivad riikide majandustesse märkimisväärseid rahasummasid.

Prognoosi riskidena toovad analüütikud välja koroonaviiruse edasise arengu ning vaktsiini väljatöötamise. Põhistsenaariumi kohaselt tuleb viiruse teine laine sügisel, kuid seda suudetakse kontrollida ning kevadisega sarnast üldist karantiini ning elu peatumist see kaasa ei too ning vaktsiin peaks nende nägemusel laialdaselt kättesaadav olema tuleva aasta suveks.

Pangal on aga ka pessimistlik stsenaarium, mille kohaselt rakendatakse teise laine ajal samuti laiaulatuslikke piiranguid, mis toovad kaasa ka uue kriisilaine.

Morgan Stanley lähenemine erineb teistest, oluliselt ettevaatlikumatest prognoosidest. Näiteks Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatas eelmisel nädalal, et maailmamajandus taastub kriisist arvatust aeglasemalt ning toonitab, et prognoosides on väga palju ebaselget.