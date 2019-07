Mõrvar kodulaenu ei saa, aga üksikvanem – palun väga!

Et pangale meeldida ja saada madala intressiga kodulaenu, tuleb hoida au sees finantsdistsipliini, korrektsust arvete tasumisel ning võimekust regulaarselt säästa, vahendab Äripäev. Panga poole pole vaja samme seada neil, kes kasiinodes raha maha mängivad või kellel kiirlaenud kaela võetud.

Mida rohkem lapsi, seda suuremad kulud, kuid üksikvanemate puhul arvestatakse sissetuleku poolel ka teiselt vanemalt laekuvat elatist. On ka juhtumeid, kus lahkuläinud vanemad saavad hästi läbi ja lisatagatist pakub lapsest eraldi elav vanem lapsega koos elavale vanemale.

Reegel on pankades ka see, et kui kliendil on juba üks kodulaen, siis teist kodulaenu ta ei saa.

Artikkel on refereeritud Äripäevast.