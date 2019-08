Moskva haaras Valgevene, Ukraina ja Venezuela oma suurimateks võlglasteks

Alates 2012. aastast on Valgevene võlg Venemaale kahekordistunud. Kuid 2019. aasta suvel keeldus Moskva esimest korda viimaste aastate jooksul Valgevene võla praegust osa refinantseerimast. Peaministri esimene asepeaminister Anton Siluanov ütles juunis, et Moskva ootab Minskilt samme majandusintegratsiooni poole. Valgevene taotles seepeale laenu Hiinalt ja emiteeris ka võlakirju.

Venemaa keeldumine anda Valgevenele laenu võla refinantseerimiseks on üks osa süsteemsest majanduslikust survest, mida Venemaa on hakanud Valgevenele avaldama, ütles Valgevene majandusuuringute ja hariduskeskuse (BEROC) vanemteadur Dmitri Kruk. „Üldiselt võime rääkida kahe riigi suhete nö jahenemisest," tõdes ta.

Valgevenel on palju majandusliku surve avaldamise piirkondi: lisaks külmutatud krediidile on see naftamanööver, gaasihindade teema alates 2020. aastast, mittetariifsed kaubanduspiirangud, samuti Valgevene tuumajaama kulude probleem, mida Rosatom peaks ehitama.

Suhted Ukrainaga on katkenud, kuid laenud jäävad

Ukraina on Venemaa võlgnike seas teisel kohal - kokku umbes 3,7 miljardit dollarit.

Kiiev võlgneb Moskva seisukohalt eurovõlakirjadena endiselt 3,075 miljardit dollarit, mille rahvusliku Heaolu Fond omandas 2013. aasta detsembris.

2015. aasta detsembris jätsid Ukraina uued võimud need väärtpaberid välja lunastamata. Venemaa esitas Ukraina vastu hagi. Võlakirjad olid reguleeritud Suurbritannia seadustega. Pooled vaidlevad endiselt kohtus, sest Ukraina ei tunnista seda võlga. Kiiev leiab, et tegemist oli kommertspaberiga, mitte riikidevahelise krediidiga. Samuti üritatakse tõestada, et Venemaa sundis neid võlakirju jõuga välja andma. Kuid Venemaa rahandusministeerium usub, et tegemist oli kahepoolse valitsustevahelise laenuga.

Ukraina võtab omalt poolt arvesse vaid 0,61 miljardi dollari suurust võlga Venemaale, mis võeti 1990ndate alguses Vene gaasi tarnimiseks.

1997. aastal leppisid osapooled Musta mere laevastiku jagamise raames kokku, et see võlg makstakse sularahata tagasi, tasaarveldades igal aastal 97,8 miljonit dollarit Krimmis Musta mere laevastiku baasi rentimise eest Venemaale. Viimane tasaarveldus toimus 2014. aasta märtsis, võlg külmutati umbes 606 miljoni dollarini, tulenevalt Ukraina rahandusministeeriumi andmetest, kuid pole selge, kas see juhtus enne või pärast Krimmi annekteerimist.