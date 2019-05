Moskvas õnnetusse sattunud lennukitüübiga lendab Aeroflot regulaarselt ka Tallinna

„Aeroflot lendab pea igapäevaselt Tallinnasse selle lennukitüübiga,” ütles Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts. See, kas antud lennukitüübile pärast eile Moskva Šeremetjevo lennuväljal toimunud õnnetust ka mingeid piiranguid seatakse, sõltub tema sõnul õnnetust uurivatest instantsidest ja rahvusvahelistest lennundusekspertidest.

Lennuametist lisati, et hetkeseisuga ei ole Euroopa lennuohutusamet (EASA) ega mõni teine Euroopa Liidu liikmesriik peatanud kogu Euroopa või konkreetse liikmesriigi õhuruumis lendusid selle lennukitüübiga.

Võrdlemisi uus lennukitüüp

"Enamasti on selliste lendude peatamise otsuste aluseks pigem süsteemsem viga õhusõiduki disainis või käitamisprotseduurides vms, mis võib ohustada ka teisi lende, kuid tänaseks selliste põhjuste kohta informatsiooni ei ole. Kui on tegemist isoleeritud õnnetusega (millele viitavad esialgsed andmed), siis ei ole põhjust peatada kogu õhusõiduki tüübi kasutust," märkis lennuameti õigusnõunik Mari Toodu.

Ka sõnas ta, et kuigi õhusõiduki tüüp on võrdlemisi uus, on see Aerofloti lennukipargis olnud kasutusel juba mõned aastad. "Teadaoleva info põhjal ei saa teha järeldusi, et Aerofloti või konkreetse õhusõiduki tüübiga lendamist peaks vältima," toonitas Toodu. Ta lisas, et lennunduse vaatenurgast ei ole Moskvasse lendamine kuidagi tavapärasest ebatavalisem.

Eile Moskvas juhtunud lennuõnnetus puudutas lennufirma Aeroflot reisi number SU1492 Moskvast Murmanskisse, mis andis pärast õhkutõusmist hädasignaali esialgsetel andmetel sideprobleemide ja mehaanika ülesütlemise tõttu.