Mõtled, kuhu annetada? Ratsionaalsed maailmaparandajad on jõudnud Eestisse!

Efektiivne altruism (EA) on umbes kümme aastat tagasi Oxfordi ülikoolist alguse saanud globaalne heategevusliikumine, mis püüab vähendada elusolendite kannatusi ja päästa inimkonda. „Kõige laiemal tasemel võiks öelda, et see on ühiskondlik liikumine ja filosoofia, mille eesmärk on teha olemasolevate ressurssidega võimalikult palju head,” kirjeldab asja iva MTÜ Efektiivne Altruism Eesti eestvedaja Risto Uuk. Eesmärk võimalikult palju head teha tähendab, et tuleb keerulisi valikuid langetada, prioriteedid paika panna ning eirata emotsionaalseid ja nostalgilisi põhjusi, mis annetamist tihti ajendavad.

„Mitte väga ammu põles tuntud katedraal Norte-Dame Pariisis peaaegu maha. Järgnenud ööpäevaga suudeti annetustest koguda katedraali renoveerimiseks üle miljardi euro. Hinnangute järgi saaks selle rahasumma eest päästa üle 200 000 inimese. On võimalus katedraal renoveerida ja teine võimalus 200 000 elu päästa. Teoorias oli selline olukord olemas,” kirjeldab Uuk EA kogukondades palju kriitikat pälvinud helduspuhangut. Ressursside piiratust arvestades rõhutab liikumine, et mõistlik oleks annetada kõige pakilisemate, suure positiivse mõjuga ja alarahastatud valdkondade heaks.