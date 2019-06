MTA: ümbrikupalkade tõttu saamata jääv maksusumma kasvas

Kaubanduskoja peadirektori Mait Paltsi sõnutsi suundutakse väikeste sammudega ausa ja läbipaistva ettevõtluse suunas. „Loodame, et tulevikus mõtleb ettevõtja aina enam oma maksuotsused läbi ning töötaja mõistab enda vastutust ümbrikupalgaga nõustudes. Iga ettevõtja peab arvestama, et 63 protsenti ettevõtetest on valmis loobuma koostööpartnerist, kes maksab oma töötajale ümbrikupalka," selgitas Palts.