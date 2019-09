Muhu Leiva lugu: pagarikoja teekond pankroti äärele ja tagasi

"Leib küpseb hästi ja näeb hea välja, probleem on pigem selles, et kuidas seejuures ka kasumiaruanne hea välja näeks," sõnab Muhu Leiva asutaja Martin Sepping kerge muigega. Lisaks on tal õnnestunud saada laenu ja paigutada ettevõttesse 65 000 eurot ning muuta lühiajalised kohustused pikaajalisteks. Saneerimisvajaduse põhjustasid ajutised makseraskused, mis olid seotud mitte kõige paremini õnnestunud uute tegevuskohtade avamisega.

Loe pikemalt Investeeri ajakirjast.