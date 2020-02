Mujalt Eestisse tulnud ettevõtjad: ärisõbralik Eesti poliitiline õhkkond on viimasel ajal muutunud karmimaks

„Tahtsin luua midagi unikaalset, midagi, mida inimesed pole harjunud nägema,“ rääkis ta.

Kõige raskem oli äri alustamiseks rahastuse leidmine. Naine aitas ja lõpuks saadi isegi väike pangalaen.

„Alguses oli ikka vaja klientidele seletada, kuidas teha eksootilistest toidukaupadest süüa,“ rääkis ta.

Ta teenindab kundesid rahulikus õhkkonnas. Kui aga jutt läks Eestile, siis rääkis ta ettevaatlikult.

„Kui räägid erinevate inimestega, siis õpid midagi nende kohta ja nemad sinu kohta. Teineteisemõistmine paraneb. Minu jaoks on tähtis omada mitmetest maadest sõpru,“ rääkis ta. „Eestlased ja soomlased on nagu vennad ja õed. Nad on nii sarnased,“ lausus Akinde.

Eesti on end Soome ettevõtjate ja ettevõtete seas pikaajaliselt tõestanud ärisõbraliku keskkonnana. Eestit kiidetakse kiirete äriotsuste pärast ja vähemalt praegu on tööjõukulud veel Skandinaavia maadest madalamad. Ettevõtete maksustamine on selge ning äride asutamine lihtne ja kiire nagu kellavärk.

Aga läinud kevadistest valimistest on hakanud ettevõtjate ärikindlus taanduma.

Kinnisvarabüroo Uus Maa juht Mika Sucksdorff ütles, et äriringkondades jälgitakse tähelepanelikult toimuvat.

„Mõne ministri väljaütlemised muudavad ühiskonna ja äri arendamise raskeks,“ rääkis ta. „Dialoog ettevõtjate ja ministrite vahel on muutunud raskemaks.“

Parempoolsetele on langenud valitsusvastutus, kuid väikese töötusega riigile nagu Eesti pole nende immigratsioonivaated head. Iseäranis tundlik on kinnisvaraäri.

„Loomulikult väärtustavad investorid ja pensionifondid kinnisvara likviidsust,“ rääkis ta. „Poliitilise riski kasvades vähenevad välisinvesteeringud.“

Sucksdorff on Eestiga seotud juba 1990ndatest, kui ta õppis Tallinnas Concordia ülikoolis. Kaugetel aegadel olid mõlemal pool lahte stereotüübid – soomlased on tühikargajad ja eestlased vargad.

Mida aastakümne lõpu poole, seda enam juurdus Eestis läänelik mõtlemine.

„Oli tohutu ettevõtlustahe ja kiire areng,“ rääkis ta. „Noored läksid otse ülikoolipingist ettevõtete juhtideks.“

Sucksdorff aga läks tööle Soome Finnairi, ent 2006. aastal tuli tagasi Eestisse ja sai kinnisvarabüroo Uus Maa juhiks.

„Minu jaoks oli Soome ja suured organisatsioonid liiga aeglased,“ rääkis ta. „Tundsin, et pean midagi kuhugi mujale, et saada järgmisele tasemele.“

2009. aastal sai ta ettevõtte aktsionäriks. Ja siis lõi sisse iseseisva Eesti suurim majandussurutis.