Mulgimaa pereettevõtte eesmärk kaasata Funderbeamis pool miljonit eurot märgiti üle

Kokku on avaldanud huvi üle 340 investori. Investeerimishuvilisi on nii Austraaliast, Eestist, Horvaatiast, Norrast, Soomest, Šveitsist kui Taanist. Huvi märkinud investorid pärinevad 17 erinevast riigist. Üle seitsmekümne investori on avaldanud soovi investeerida 1000 eurot või rohkem.

Chaga asutaja ja tegevjuht Siim Kabrits tunneb rõõmu, et investorid usuvad ettevõtte potentsiaali tervisetoodete valdkonnas rahvusvahelist edu saavutada. "Trend maailmas liigub selle poole, et üha enam pööratakse tähelepanu tervise edendamisele looduse ja innovatsiooni koostoimel. Puhas tooraine, traditsioonid ja jätkusuutlikkus on väärtused, mida ettevõttena au sees hoiame ja mida hindavad ka meie investorid. Alustame ettevõtte arengus uut etappi, mille märksõnadeks on tooteinnovatsioon ning uutele turgudele sisenemine," rääkis ta.

Chaga kampaania juhtinvestor on Kristi Saare. Tema tee Kabritsaga ristus Investeerimisraadio saates. Saare avaldas toona soovi Chaga järgmise kampaania juhtinvestoriks hakata ning möödunud sügisel alustatigi kampaania ettevalmistust. "Chaga kasvunumbrid olid ilusad, ent nägin veelgi suuremat potentsiaali. Alustasime kampaania planeerimist, ent globaalne epideemia muutis meid ettevaatlikuks. Märtsi ja aprilli müüginumbrid olid aga kinnituseks sellele, et kriisi ajal on toode veelgi enam tarbijate poolt oodatud. Müük kasvas ning otsustasime kampaania avalikustada," rääkis ta. Saarest on saanud ka Chaga lojaalne klient. "Pimedal perioodil - ja seda aega Eestis ikka on - tuleb end kuidagi vitamiinidega turgutuda," ütles ta.

Funderbeami Balti regiooni juhi Ardo Mardisoo sõnul on osad ettevõtted kriisikindlamad kui teised. Funderbeamis kapitali kaasanud Barking ja Chaga tõestavad, et toimivale ärile on kasvuraha olemas. "Viimase kuu jooksul Funderbeamis kapitali kaasanud ettevõtted näitavad, et kui ettevõte suudab ka kriisi ajal kasvu näidata, siis investor märkab seda," rääkis ta.

Chaga on kinnitanud kanda Eesti turul ja on kättesaadav enamikes jaekettides - nii Biomarketi, Coopi, Rimi, Selveri kui Tallinki kauplustes. Rahvusvahelise müügivõrgustiku kaudu müüakse tooteid nii Austraalias, Hong Kongis, Norras kui Saksamaal. Järgmine eesmärk on USA turg.