Müller: järgmise seitsme aasta jooksul näeme Eesti majanduses erinevaid aegu

"Kindlasti, ma usun, et selle seitsme aasta jooksul, mis minu ametiajaks nüüd on määratud, me näeme erinevaid aegu Eesti majanduses," vahendab ERRi uudisteportaal Mülleri intervjuud "Aktuaalsele kaamerale".

"Eks Eesti Pangana on meie asi ka olla valmis reageerima. Ühelt poolt siis Euroopa tasemel Frankfurdis rahapoliitikat kujundades, suuta kaasa rääkida selles, mis oleksid mõistlikud keskpanga rahapoliitilised otsused ja intressiotsused, aga teisalt ka Eestis, et anda valitsusele nõu nagu seadus meile ülesandeks on pannud ja avalikkusele ja finantssektorile vajalikke nõudeid kehtestada jne," lisas ta.

Müller lausus: "Ma ei oska täpselt öelda, millal see täpselt juhtuma hakkab. Sõltub sellest, kuidas Euroopa majandusel läheb. Aga kindlasti iga päevaga oleme lähemal sellele hetkele."