Müller: praegu on valitsusel mõistlik majandust ka laenurahaga toetada

Müller rääkis ETV saates "Esimene stuudio", et praeguseks kriisiks on Eesti olnud paremini valmis kui kümmekond aastat tagasi eelmiseks. Tema sõnul on ettevõtted praegu tugevamad, samuti kogu finantssektor, mis oli eelmise kriisi keskmes.

Mülleri hinnangul on riigi otsus laenu võtta mõistlik. "Me eelmisel sügisel Eesti Panga juhatusega kohtusime riigikogu fraktsioonidega, kus selgitasime seda loogikat, kus ka meie arvates peaks valitsus laenama hetkel, kui majandus on madalseisus. Kuna seni ei olnud Eesti Pank kunagi öelnud, et nüüd on õige aeg laenata, siis see ei kõlanud kellelegi kuigi veenva jutuna ja meid peeti parandamatuteks konservatiivideks," meenutas ta.

"Aga ka praegu me näeme, et majanduslangus Eestis on väga järsk, mida peame sellelt aastalt ootama, ja see on hetk, kui kindlasti on mõistlik ka valitsusel täiendavalt tuge pakkuda, muu hulgas ka laenurahaga seda rahastades," lisas ta.

Valitsuse praegustest majanduse abimeetmetest rääkides, ütles Müller, et eristada tuleb otseseid, lühiajalise mõjuga meetmeid ning pikaajalisi meetmeid.

