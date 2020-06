Mullu elektrisõidukid kasutusele võtnud pakifirma kasvatas nii käivet kui pakimahtu

Kokku toimetasid DPD Eesti kullerid möödunud aastal kohale ligi 4,3 miljonit saadetist. Mahud kasvasid tänu üleüldisele e-kaubanduse mahtude tõusule ning lisaks ka DPD pakiautomaatide võrgustiku laiendamisele, mille tulemusel kasvas ärilt eraisikule saadetud pakkide maht ligi 50 protsenti võrreldes 2018. aastaga. DPD Eesti lisas möödunud aastal oma võrgustikku 32 uut pakiautomaati ning laiendas 21 olemasolevat.

DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss selgitas, et ettevõte on viimasel paaril aastal tugevamalt keskendunud just pakiautomaatide võrgustiku laiendamisele ning senised tulemused on näidanud, et kliendid on selle ka hästi vastu võtnud.

„Oleme oma pakiautomaatide võrgustikku laiendanud eelkõige väiksematesse asulatesse, et luua võimalikult lai katvus ja tuua pakiautomaadid inimeste lähedale. Jätkame oma võrgustiku laiendamise ja teenuse kvaliteedi tõstmisega ka käesoleval aastal,“ lausus Kirss. Möödunud aasta jooksul testisid DPD kullerid alternatiivse toimetussõidukina ka elektrikaubikut ning samuti paigaldati elektrisõidukite laadimispunktid DPD peakontori juurde Jüris.

„Käesoleva aasta esimene pool on toonud eriolukorra tõttu e-kaubandusse suured muutused ning kindlasti annab see tugevat tooni selle aasta tulemustele, kuigi raske on veel ette ennustada, mis juhtub aasta teises pooles ning milline saab olema majanduse edasine liikumine,“ märkis Kirss. „Igal juhul püsib lootus, et paljud inimesed, kes eriolukorra ajal esmakordselt netikaubandust proovisid, jäävad ka edaspidi seda kasutama.“

Eelmisel aastal moodustas ettevõtte kasum 1,6 miljonit eurot, mis tähendab 2 protsenti kasvu võrreldes 2018. aastaga. Kui DPD Eesti möödunud aasta käive oli 24,6 miljonit eurot, siis kogu DPD Baltikumi käive oli 78 miljonit eurot ja kolme riigi saadetiste kogumaht ulatus 18,5 miljonini.

Kogu DPD grupi 2019. aasta käive tõusis eelneva aastaga võrreldes 7 protsenti 7,8 miljardi euroni ning sellega on DPD rahvusvahelise pakiveoteenuse pakkujana Euroopas suuruselt teine. DPD grupp toimetas sihtkohta üle 1,3 miljardi paki ning rekordiliseks päevaks osutus novembris toimunud Küberesmaspäev, mil toimetati kohale kokku 10 miljonit pakki.