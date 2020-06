Mullu korralikult käivet kasvatanud Nortal tõusis USA-s suurimaks Eesti päritolu tööandjaks

Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul oli 2019 ettevõtte jaoks hea aasta. “Suutsime näidata tugevaid majandustulemusi kõikidel koduturgudel ja viisime läbi seni Nortali ajaloos suurima, 50 miljoni eurose võlakirjaemissiooni, et laieneda lähiaastatel Saksamaal ning Põhjamaades,” lisas Alamäe.

Rahvusvahelisel tasandil tegutseva tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte konsolideeritud müügitulu kasvas 2019. aastal 29%, ulatudes 86 miljoni euroni. Tegevuskasum (EBITDA) moodustas möödunud aastal 11,4 miljonit eurot ja EBITDA marginaal 13%.

Sai USA suurimaks Eesti päritolu tööandjaks

Möödunud aasta olulisemate teemade hulgas toob Alamäe esile ka 2018. aasta lõpus ostetud Seattle tarkvaraettevõtte Dev9 integratsiooni ja sünergiate realiseerimist, eesmärgiga kasvatada äri nii USAs kui ka rikastada teenusportfelli ettevõtte teistes tegevusriikides pilveteenuste ja e-kaubanduse vallas.

“Ühtlasi kasvasime möödunud aastal teadaolevalt suurimaks Eesti päritolu tööandjaks USAs,” märkis Alamäe. Kõige enam panustasid Nortali kasvu möödunud aastal Saksamaa, USA ja Soome. Olulisemad tegurid jätkusuutlikkus kasvus on Alamäe sõnul pikaajalised strateegilised kliendisuhted ning nii teenus- kui ka kliendiportfelli diversifitseeritus kõigil ettevõtte koduturgudel.

“Nortali äritegevus on hajutatud nii geograafilises vaates meie kõigi tegevusriikide kui ka sektorite vaates, kus meie kliendid toimetavad, selgelt eristuvatesse valdkondadesse,” lisas Alamäe. Kuigi pandeemia on toonud palju määramatust tuleviku osas, siis on Alamäe sõnul ettevõtte ärimudel hästi vastu pidanud ja käesolev aasta on seni möödunud suuremate kõrvalekalleteta.

„Oleme pikas perspektiivis hästi positsioneeritud,“ sõnas Alamäe, täpsustades, et vajadus digitaliseerimise vastu on üle maailma nii avalikus kui ka erasektoris olenemata tegevusvaldkonnast saanud Covid-19 tõttu vaid hoogu juurde.

„E-kaubandus, digitaliseerimine tootmis- ja tööstusvaldkonnas, riigi e-teenused ja digitaalselt kättesaadavad patsiendi andmed on kriitilise tähtsusega ettevõtete ja organisatsioonide jätkusuutlikkuses, teenuste toimimises ja kättesaadavuses,” lisas Alamäe, rõhutades, et ka Eesti e-riigi vastu on huvi viimastel kuudel varasemaga võrreldes veelgi kasvanud.